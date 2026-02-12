Cierre del índice RTSI de Rusia este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que cerró la jornada financiera del jueves 12 de febrero con una variación del 0,19%, hasta los 1.123,77 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 1.127 puntos y un volumen mínimo de 1.117,84 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,81%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) marca una bajada 0,23%; pese a ello desde hace un año aún acumula una subida del 1,15%. El RTSI (Russia) se sitúa un 3,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 4,3% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.077,44 puntos).