BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 12 de febrero

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del jueves 12 de febrero con caídas del 0,45%, hasta los 83.858,46 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días pasados, el indicador suma dos sesiones seguidas en negativo.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 anota un ascenso 0,65%, de modo que en el último año aún mantiene una subida del 10,14%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,22% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,88% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).

