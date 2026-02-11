Dólar en República Dominicana abre con nueva alza este miércoles 11 de febrero de 2026: tipo de cambio USD a DOP

Consulta el tipo de cambio este miércoles 11 de febrero en República Dominicana. (EFE/Luis Gandarillas)

El dólar estadounidense comenzó la jornada del miércoles 11 de febrero con una cotización promedio de 62,49 pesos dominicanos, lo que representó un aumento del 0,14% en comparación con los 62,40 pesos del día anterior, según reportó Dow Jones.

Durante los últimos siete días, la moneda acumuló un alza del 0,75%. En el balance anual, el avance persiste, con un incremento del 6,64% frente al peso dominicano.

El comportamiento reciente incluyó dos sesiones consecutivas en terreno positivo, mientras que la volatilidad semanal superó el promedio del último año, reflejando un periodo de cambios más pronunciados en el mercado cambiario.

A escala internacional, el dólar, medido por el Índice DXY, se ubicó en 97,18 unidades, lo que significó un avance del 0,40% respecto al cierre anterior, detalla el informe matutino del Grupo Financiero Monex.

Este repunte estuvo impulsado por el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que reveló la creación de 130 mil puestos de trabajo en enero, muy por encima de los 48 mil del mes previo y superando ampliamente las estimaciones del consenso del mercado.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.