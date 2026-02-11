Noticias

Pronóstico del clima en Asunción este 12 de febrero: temperatura, lluvias y viento

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar hasta 40 grados, siendo el récord histórico de 45 grados

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Asunción para este jueves.

En Asunción se prevé una temperatura máxima de 39 grados centígrados y una mínima de 26 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 3% durante el día y del 12% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 35% en el transcurso del día y del 14% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Asunción (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Asunción

Asunción, la capital y ciudad más poblada de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo y tropical de sabana, lo que hace que la temperatura promedio anual sea de 23 grados. También presenta muchas lluvias.

En dicha región los veranos son particularmente calurosos y húmedos, siendo hasta bochornosos al superar los 40 grados de sensación térmica. En Asunción la sensación de calor es aún mayor debido al efecto “isla calor” ‒que se refiere a la presencia de aire caliente en ciertas zonas de la ciudad a diferencia de las más cercanas a las zonas rurales‒ y el viento cálido proveniente de Brasil.

Por otro lado, la época invernal es irregular pues así como puede haber días cálidos con temperaturas de 30 grados también puede haber días helados en los que el termómetro desciende hasta los cero grados.

Otra característica del clima de Asunción son sus frecuentes lluvias, pues ya sea que caigan con fuerza en primavera, chaparrones en el verano o lloviznas débiles en invierno, la humedad se mantiene en el ambiente.

En cuanto a los registros históricos, se tiene que la temperatura máxima registrada en Asunción ha sido de 42.8 grados el 1 de octubre de 2020; mientras que la mínima fue el 27 de junio de 2011, cuando el termómetro disminuyó hasta -1.2 grados.

Cuál es el clima en Paraguay

La temperatura promedio anual en
La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las precipitaciones son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a bajar hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.

Temas Relacionados

Clima en ParaguayClima en AsunciónClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las películas más populares en Netflix Perú

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Las películas más populares en

¿Cuánto cerró el precio del dólar hoy en México? Tipo de cambio de USD/MX de este miércoles 11 de febrero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

¿Cuánto cerró el precio del

Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 0,38% este 11 de febrero

Cierre de sesión Russell 2000: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Índice bursátil Russel 2000 registró

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,44% al cierre de este 11 de febrero

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la

Peso cubano registra ligera caída frente al dólar al cierre de la cotización del tipo de cambio de hoy 11 de febrero

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Peso cubano registra ligera caída