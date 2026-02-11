Noticias

Apertura del FTSE MIB IDX este 11 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión bursátil continuista para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,07%, hasta los 46.770,66 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días anteriores, el índice bursátil encadena dos fechas sucesivas en cifras negativas.

En la última semana, el FTSE MIB IDX acumula un ascenso 0,29%, por ello en el último año aún acumula un incremento del 24,45%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (46.823 puntos) y un 5,13% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).

