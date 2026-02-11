Apertura del Euro Stoxx 50 este 11 de febrero

Comienzo de operaciones sin grandes cambios para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada financiera del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 6.042,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice bursátil acumula dos fechas sucesivas en cifras negativas.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra un ascenso 1,2%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 9,46%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo del presente año (6.059,01 puntos) y un 3,28% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).