Noticias

Apertura del Euro Stoxx 50 este 11 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de operaciones sin grandes cambios para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada financiera del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 6.042,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice bursátil acumula dos fechas sucesivas en cifras negativas.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra un ascenso 1,2%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 9,46%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo del presente año (6.059,01 puntos) y un 3,28% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Europa

Últimas Noticias

Se registra temblor de magnitud 4.4 en la ciudad de Puerto Natales

A lo largo de su historia, Chile ha experimentado diversos temblores que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Se registra temblor de magnitud

El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno al inicio de sesión este 11 de febrero

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indice de la

AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 11 de febrero

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

AEX se mueve en terreno

Apertura del OMX Stockholm 30 este 11 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del OMX Stockholm 30

Apertura del principal índice de Bruselas este 10 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del principal índice de