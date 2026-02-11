AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el AEX, que empieza la sesión del miércoles 11 de febrero con leves ascensos del 0,22%, hasta los 1.006,34 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, el indicador suma cuatro jornadas sucesivas de subida.

Con respecto a los últimos siete días, el AEX acumula un ascenso 1,62% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 6,31%. El AEX se sitúa un 0,46% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 4,28% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).