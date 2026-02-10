Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Semana a semana, Spotify da a conocer su top con los podcast más reproducidos en Colombia, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en Colombia

1. A las buenas y a las bravas

En este espacio navegaremos todo aquello que la vida nos ha enseñado a las buenas y a las malas. En una conversación ligera y sin rodeos, te contaré todo lo que me hubiera gustado que me dijeran antes. Encontrarás en cada capitulo reflexiones, anécdotas y herramientas cuyo objetivo es ayudarte a vivir y pensar de manera un poco más ligera. BIENVENIDOS AL PODCAST A LAS BUENAS Y A LAS BRAVAS. Con amor, Laura Villegas.

2. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

3. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

4. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran", donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

5. Paulettee

¡Hola! Soy Paulettee y en mi canal me dedico a narrar casos de misterio, true crime y sucesos impactantes que superan la ficción. Mezclo investigación, narrativa y suspenso para que cada video te atrape. Bienvenido a este viaje al lado más oscuro de la realidad.

6. LA DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

7. La Lupa

Soy Laura Anzola y, cada miércoles, junto a invitados extraordinarios, hablamos sin filtro de lo que hemos aprendido a esconder: nuestro dolor, nuestras contradicciones, nuestros miedos.. y la fuerza, valentía y autenticidad que nace de ellos. Porque dejar de fingir es la única manera de reconocernos y empezar a conectar de verdad. Esto es La Lupa, porque de cerca, lo que somos es imposible de ocultar.

8. Táchalo

Bienvenidos a "Táchalo: El Podcast del mono", un podcast creado por Sajú para compartir la filosofía Táchalo, que busca arriesgarse a lo diferente, incomodo o difícil para hacer todas esas cosas que tenemos escritas en las notas de nuestros celulares. Queremos compartir historias de personas que se han atrevido a llevar estas listas a la realidad y tachar cosas increíbles. Todo esto para cuestionarnos el porqué detrás de querer hacer cosas distintas y como motivación para animarnos a tachar cada vez más y más.

9. Dos Cabras Locas

Aquí no pintamos pajaritos, (Somos más personas de cabras). Este es un espacio de risas y reflexión con Raquel y Malle, dos hermanas con mucho que decir sobre temas que a todos nos tocan cerca de la manera más real y honesta, para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro.

10. Más Allá del Silencio con Rafa Poveda

Más allá del silencio es más que un podcast.. es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete a nosotros en Más allá del silencio, donde la verdad no teme ser escuchada y las historias más impactantes son desentrañadas.Conviértete en un seguidor de este podcast: https:www.spreaker.compodcastmas-alla-del-silencio-con-rafa-poveda--6177497support.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cuando se están bañando o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.