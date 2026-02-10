Las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. DtMF

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que DtMF debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, BAILE INoLVIDABLE, entra directamente al segundo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

El nuevo éxito de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, tras subir del 7 en el que se encontraba ayer.

4. NUEVAYoL

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada NUEVAYoL, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PRde Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 15, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. EoO

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 15, EoO de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 6 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

7. Two Six

J. Cole

Two Six se estrena hoy en este ranking. El exitazo de J. Cole está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. Safaera

Bad Bunny, Jowell y Randy y Ñengo Flow

Safaera no para de sonar en el streaming, tras ascender 22 puestos en las listas de favoritos y situarse en el octavo lugar.

9. Poor Thang

J. Cole

El que fuera un exitazo de J. Cole va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

10. SAFETY

J. Cole

SAFETY de J. Cole va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.