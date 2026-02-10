Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 10 de febrero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,47% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 2,22% y en términos interanuales acumula aún una subida del 1,6%.

Respecto de fechas anteriores, invierte el resultado de la sesión previa, cuando cerró con una bajada del 2,18%, sin lograr establecer una clara tendencia. La volatilidad de esta semana presenta un comportamiento visiblemente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.