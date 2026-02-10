En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el AEX, que terminó la jornada en los mercados del martes 10 de febrero con incrementos del 0,51%, hasta los 1.004,14 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 1.006,91 puntos y la cifra mínima de 997,78 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el AEX marca un incremento 1,02%, por ello en el último año acumula aún un ascenso del 6,08%. El AEX se sitúa un 0,68% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 4,05% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).