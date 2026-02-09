Noticias

Valor de apertura del dólar en Perú este 9 de febrero de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Perú este 9 de febrero de USD a PEN

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 3,36 soles en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,01% frente a la cifra de la sesión previa, cuando cerró con 3,36 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,26%, por ello desde hace un año acumula aún un descenso del 8,91%.

En relación a días previos, suma dos fechas consecutivas en cifras negativas. La cifra de la volatilidad presenta un balance visiblemente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual últimamente.

