Libros de Amazon España: descubre cuáles son los títulos más leídos este lunes 9 de febrero

La ciudad de las luces muertas es una novela del escritor español David Uclés.

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, pues a través de ellas se pueden adquirir libros de forma rápida y sencilla, sobre todo para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, computadoras, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

Los libros más comprados del momento

1. Devuélveme mi país

Autor: Alvise Pérez

Un ensayo crítico sobre la pérdida progresiva de derechos, oportunidades y confianza en el sistema político, económico y social contemporáneo. No aborda el deterioro de un país como un acontecimiento repentino, sino como un proceso lento y acumulativo: más horas de trabajo para sostener el mismo nivel de vida, servicios públicos cada vez más costosos y menos eficaces, y un clima social donde expresar determinadas opiniones comienza a tener consecuencias.

2. La península de las casas vacías: 529 (Nuevos Tiempos)

Autor: David Uclés

Una narración coral sobre la Guerra Civil española que retrata la desintegración de una familia, un territorio y una sociedad entera. A través de personajes anónimos y figuras históricas, el relato combina lo fantástico y lo real para mostrar la violencia, el desarraigo y la memoria colectiva de una Iberia en agonía. Una obra de tono poético y grotesco en la que lo épico y lo cotidiano se entrelazan para ofrecer una visión total y simbólica del conflicto.

3. La ciudad de las luces muertas: premio Nadal 2026 (Áncora & Delfín)

Autor: David Uclés

En la Barcelona de posguerra, un accidente provoca que la ciudad quede sumida en una oscuridad total, donde solo subsisten un tenue resplandor y la luz del fuego. En ese territorio donde convergen pasado, presente y futuro, edificios desaparecidos reaparecen y otros del porvenir se materializan.

Entre las sombras, escritores, artistas y músicos de todas las épocas se encuentran en encuentros imposibles: Picasso hace llorar a Simone Weil, Cortázar retrata a Laforet, Gaudí transforma a los transeúntes y Orwell protege a Montserrat Caballé y Jordi Savall. Un fotógrafo que puede capturar lo que aún no ha sucedido y otros protagonistas buscan entender el fenómeno y devolver la luz perdida.

4. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

Al principio, todo parece normal, pero pronto Millie se enfrenta a la conducta extraña y manipuladora de Nina, la señora de la casa, y a un ambiente cargado de secretos perturbadores.

5. El secreto de la asistenta (La asistenta 2) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

Una joven consigue trabajo como asistenta en el lujoso ático de los Garrick, un empleo perfecto para pasar desapercibida. Pero la ausencia de la señora de la casa, los indicios inquietantes y un secreto oculto tras una puerta cerrada lo cambian todo. Cuando la verdad sale a la luz, la asistenta toma una decisión que desencadenará una peligrosa venganza.

6. Mamá está dormida (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Máximo Huerta

Cuando Aurora empieza a perder la memoria, pregunta por un hermano que su hijo creía inexistente. Entre recuerdos difusos y certezas inesperadas, madre e hijo emprenden un viaje en autocaravana con su perrita hacia Vera de Bidasoa, el pueblo donde Aurora creció bajo la sombra de la Sección Femenina.

7. Contigo es Mejor: 101 Retos para Parejas

Autor: Amour Editions

Este ejemplar propone 101 actividades diseñadas para fortalecer la relación de pareja a través de la diversión, la aventura y la conexión emocional. Cada reto incluye espacio para registrar fotos, fechas y anécdotas, convirtiendo el libro en un álbum de recuerdos único.

8. La asistenta te vigila (La asistenta 3) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

Una mujer cree haber alcanzado la vida perfecta cuando se muda con su familia a un tranquilo barrio residencial. Sin embargo, tras una inquietante cena con sus vecinos y advertencias cada vez más perturbadoras, comienza a sospechar que nada es lo que parece. Mientras viejos secretos resurgen, descubrirá que el lugar que debía ser su refugio podría convertirse en el más peligroso de todos.

9. El Hombre en busca de Sentido (fuera de colección)

Autor: Viktor Frankl

El estremecedor testimonio del autor sobre su experiencia en los campos de concentración, quien a pesar del hambre, el frío y la brutalidad, descubrió que vale la pena seguir viviendo y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles.

Como psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona sobre la capacidad del ser humano para encontrar un propósito incluso en las circunstancias más extremas. Este libro introduce la logoterapia, su método centrado en la búsqueda de sentido, y ofrece una profunda lección sobre la responsabilidad y la esperanza en la vida.

10. Si fuéramos eternos (Matchstories)

Autor: Emma Gil

Maddie siempre se ha sentido invisible, atrapada entre las exigencias del instituto, las expectativas de su padre y sus propias inseguridades. Su único refugio es su amigo Aaron.

Cuando Aaron desaparece sin explicación, deja atrás cartas y una promesa rota que impide que su ausencia cicatrice. Meses después, el destino los vuelve a reunir, y Maddie deberá aprender a escribir su propia historia mientras decide si es posible perdonar y recuperar lo que alguna vez compartieron.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Así leen en España

Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.