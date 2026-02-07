Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público estadounidense

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix Estados Unidos

1. La investigación sobre Lucy Letby (The Investigation of Lucy Letby)

Grabaciones inéditas y testimonios inauditos en primera persona desnudan el polémico y desgarrador caso de Lucy Letby, una enfermera de neonatos condenada por varios infanticidios.

2. Copshop

Huyendo de un asesino letal, un astuto estafador inventa un plan para esconderse dentro de una comisaría de policía de un pequeño pueblo. Sin embargo, cuando el asesino a sueldo aparece en la comisaría, un policía novato desprevenido se encuentra atrapada en la mira.

3. Mike and Dave Need Wedding Dates

4. Faith in the Flames: The Nichole Jolly Story

5. Forever

6. Independence Day: Contraataque

Utilizando la tecnología que los extraterrestres tenían 20 años antes, las naciones de la Tierra, que temen el regreso de los invasores, han colaborado en la elaboración de un gigantesco programa de defensa para proteger el planeta. Pero no es seguro que ese programa sirva para hacer frente a los avanzados e inauditos recursos de los atacantes. Quizá sólo la inventiva de unos pocos valientes pueda evitar la destrucción del mundo, que se encuentra de nuevo al borde de la extinción. Secuela del gran éxito de 1996 "Independence Day".

7. Noche en el museo (Night at the Museum)

Un padre divorciado trata de establecerse, impresionar a su hijo y encontrar su destino. Él se presenta para un trabajo como vigilante nocturno en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York y, posteriormente, descubre que los objetos expuestos, animados por un artefacto mágico de Egipto, vuelven a la vida durante la noche. Al principio le va muy mal tratando de mantener el orden y la calma en el museo, pero al final se vuelve muy buen amigo de todos y juntos ayudan a recuperar aquel artefacto mágico egipcio, ya que ha sido robado por los antiguos vigilantes del museo.

8. El botín (The Rip)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. Honey Don't!

Una comedia negra sobre Honey O'Donahue, una investigadora privada de un pueblo pequeño, que se adentra en una serie de extrañas muertes vinculadas a una misteriosa iglesia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.