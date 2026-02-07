Estas son las películas que están de moda en Netflix Ecuador este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más populares en Netflix Ecuador. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix Ecuador

1. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

2. Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도)

Una alumna de instituto despierta cada día sin recuerdos del día anterior. Al empezar a salir con un compañero tímido, su historia de amor se renueva con cada amanecer.

3. Sweet Home Alabama

Melanie es una diseñadora de moda de Nueva York prometida al soltero de oro de la ciudad. Pero la joven esconde un pasado lleno de secretos. Como por ejemplo Jake, un apuesto sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio. Decidida a terminar con su tormentoso matrimonio de una vez por todas, Melanie regresa a su casa en Alabama para enfrentarse a su pasado. Allí comprende que aunque una chica se marche del Sur, el Sur nunca la abandona.

4. 96 Minutos (96分鐘)

Un experto en bombas y su prometida suben a un tren que contiene explosivos, mientras un profesor de física envuelto en un escándalo toma el mismo tren con la esperanza de reconciliarse con su esposa, quien partió en un tren anterior.

5. Susurros Mortales 3 (ธหยด 3)

Después de 25 años de la tragedia, un adolescente encuentra una caja misteriosa que perteneció a su abuelo.

6. La trampa (Trap)

Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso.

7. Max

8. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

9. A Royal Winter

10. La investigación sobre Lucy Letby (The Investigation of Lucy Letby)

Grabaciones inéditas y testimonios inauditos en primera persona desnudan el polémico y desgarrador caso de Lucy Letby, una enfermera de neonatos condenada por varios infanticidios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.