El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 6 de febrero

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que inaugura rueda bursátil del viernes 6 de febrero con fuertes bajadas del 4,41%, hasta los 4.935,70 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil suma dos sesiones seguidas en descenso.

Con respecto a los últimos siete días, el KOSPI marca una disminución 5,53% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un ascenso del 96,21%. El KOSPI se sitúa un 8,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.371,10 puntos) y un 14,53% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

