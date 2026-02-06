Dólar: cotización de cierre hoy 6 de febrero en Bolivia

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,82% comparado con el valor de la jornada previa de 6,74 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; sin embargo desde hace un año aún acumula un incremento del 1,9%.

Respecto de fechas pasadas, giró las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un descenso del 0,54%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días fue ligeramente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.