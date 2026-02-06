Noticias

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 6 de febrero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 6 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,42% comparado con el dato de la jornada previa, cuando finalizó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,51%; pero en términos interanuales aún acumula un descenso del 2,16%.

Respecto de días anteriores, con este valor cortó la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series más vistas en

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Las películas más populares de

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más vistas en

Índice Russell 2000 cierra jornada este 6 de febrero con ganancia de 3,6%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Índice Russell 2000 cierra jornada

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 2,87% al cierre de este 6 de febrero

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la