Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 6 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,42% comparado con el dato de la jornada previa, cuando finalizó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,51%; pero en términos interanuales aún acumula un descenso del 2,16%.

Respecto de días anteriores, con este valor cortó la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.