Apertura del Euro Stoxx 50 este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión del viernes 6 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 5.917,87 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el indicador suma cuatro jornadas seguidas cayendo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 marca un descenso 0,5%; pero en términos interanuales acumula aún un incremento del 9,48%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,04% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 1,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).