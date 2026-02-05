Noticias

Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 5 de febrero

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con descensos del 0,83%, hasta los 5.921,13 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 5.999,42 puntos y la cifra mínima de 5.892,59 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,78%.

En la última semana, el EuroStoxx 50 marca un ascenso 0,5%, de modo que desde hace un año acumula aún una subida del 9,84%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,99% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 1,21% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).

