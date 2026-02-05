Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con descensos del 0,83%, hasta los 5.921,13 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 5.999,42 puntos y la cifra mínima de 5.892,59 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,78%.

En la última semana, el EuroStoxx 50 marca un ascenso 0,5%, de modo que desde hace un año acumula aún una subida del 9,84%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,99% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 1,21% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).