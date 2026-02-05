Noticias

Dólar se fortalece en Bolivia: Así cerró la cotización del tipo de cambio hoy 5 de febrero de 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

En el cierre de la jornada de hoy jueves 5 de febrero de 2026, el dólar estadounidense se impuso ante el peso boliviano, cotizando a 6,85 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,67% si se compara con los 6,74 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,15%; pero desde hace un año aún acumula un ascenso del 1,76%.

En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, con este valor frenó la racha plana que marcaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (14,18%), mostrándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.

Estas son las previsiones económicas para el tipo de cambio BOB/USD en 2026

Conoce el pronóstico económico para
Conoce el pronóstico económico para Bolivia este 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

