Dólar se fortalece en Bolivia: Así cerró la cotización del tipo de cambio hoy 5 de febrero de 2026

En el cierre de la jornada de hoy jueves 5 de febrero de 2026, el dólar estadounidense se impuso ante el peso boliviano, cotizando a 6,85 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,67% si se compara con los 6,74 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,15%; pero desde hace un año aún acumula un ascenso del 1,76%.

En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, con este valor frenó la racha plana que marcaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (14,18%), mostrándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.

Estas son las previsiones económicas para el tipo de cambio BOB/USD en 2026

Conoce el pronóstico económico para Bolivia este 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.