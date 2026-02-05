Canadá: cotización de apertura del euro hoy 5 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura bursátil el euro se negocia en la sesión de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,1% con respecto a los 1,61 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,12%; por contra en el último año mantiene aún un ascenso del 2,34%.

Si comparamos el dato con días pasados, invierte el dato de la sesión previa, cuando acabó con una subida del 0,05%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. La volatilidad de esta semana es claramente inferior a los números logrados para el último año (5,81%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este momento.