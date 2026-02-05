Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 5 de febrero de USD a CAD

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,04% comparado con los 1,37 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,3%; aunque en el último año aún acumula una disminución del 1,58%.

Con respecto a días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó un incremento del 0,29%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.