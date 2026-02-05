Noticias

AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 5 de febrero

Inicio de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el AEX, que comienza la jornada financiera del jueves 5 de febrero con leves incrementos del 0,29%, hasta los 993,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas pasadas, el selectivo con este dato corta la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el AEX marca una disminución 0,38%; por contra desde hace un año todavía mantiene un incremento del 6,6%. El AEX se sitúa un 1,76% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 2,92% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Holanda

Últimas Noticias

La ciudad de Patache registra temblor de magnitud 4.4

El sismo se registró a las 06:01 horas a 61.0 kilómetros de distancia de Patache y tuvo una profundidad de 43.0 kilómetros

La ciudad de Patache registra

Bitcoin: cuál es su precio este día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cuál es su precio

Pronóstico del clima en Washington D. C. este jueves: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Washington

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Miami

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en Cali: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Cali: pronóstico de