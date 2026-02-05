AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el AEX, que comienza la jornada financiera del jueves 5 de febrero con leves incrementos del 0,29%, hasta los 993,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas pasadas, el selectivo con este dato corta la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el AEX marca una disminución 0,38%; por contra desde hace un año todavía mantiene un incremento del 6,6%. El AEX se sitúa un 1,76% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 2,92% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).