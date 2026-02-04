Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Nueva York este miércoles 4 de febrero

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Nueva York este 4 de febrero:

En Nueva York se espera una temperatura máxima de 1 grados centígrados y una mínima de -9 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 26% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 3.

La predicción del clima en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el clima es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos muy cálidos y lluvias constantes que caen durante todo el año, que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calientes.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más helados son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calientes se registra entre julio y agosto.

(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.