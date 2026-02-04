Hang Seng pierde 0,42% tras la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión de mercado del miércoles 4 de febrero con leves descensos del 0,42%, hasta los 26.723,40 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un ascenso del 2,23%, demostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un descenso 3,97%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 32,31%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,45% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,2% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).