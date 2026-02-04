Noticias

Hang Seng pierde 0,42% tras la apertura de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión de mercado del miércoles 4 de febrero con leves descensos del 0,42%, hasta los 26.723,40 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un ascenso del 2,23%, demostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un descenso 3,97%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 32,31%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,45% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,2% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

España: el pronóstico del tiempo para Madrid este 4 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: cuál será la temperatura máxima y mínima este 4 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: cuál será

Valor del euro en Perú este 3 de febrero de 2026 (de EUR a PEN)

Este martes, se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor del euro en Perú

Resultados del Loto Clásico de Chile: números ganadores de hoy 3 de febrero

Ya puedes revisar los números ganadores del más reciente sorteo de esta popular lotería efectuada por la Polla Chilena de Beneficencia

Resultados del Loto Clásico de

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 4 de febrero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted