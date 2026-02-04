Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 4 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nifty 50, que comienza la sesión bursátil del miércoles 4 de febrero con leves ascensos del 0,23%, hasta los 25.786,05 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice bursátil encadena tres sesiones seguidas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 acumula un incremento 1,44%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 11,32%. El Nifty 50 se sitúa un 2,06% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

