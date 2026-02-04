El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 4 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nifty 50, que comienza la sesión bursátil del miércoles 4 de febrero con leves ascensos del 0,23%, hasta los 25.786,05 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice bursátil encadena tres sesiones seguidas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 acumula un incremento 1,44%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 11,32%. El Nifty 50 se sitúa un 2,06% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).