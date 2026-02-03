Hang Seng de Hong Kong comienza la jornada en terrenos positivos este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión bursátil del martes 3 de febrero con ascensos del 0,84%, hasta los 27.001,59 puntos, tras la apertura. En relación a fechas pasadas, el selectivo con este dato interrumpe la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso 0,46%; aunque desde hace un año aún mantiene un ascenso del 34,56%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,46% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).