El principal indicador de la BMV registró ganancia de 3,14% al cierre de este 3 de febrero

Cierre de sesión S&P BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró la sesión bursátil del martes 3 de febrero con fuertes subidas del 3,14%, hasta los 69.722,02 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 70.111,74 puntos y un mínimo de 67.979,98 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,04%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano acumula un incremento 1,23%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 19,37%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,34% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 8,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

