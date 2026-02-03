El Nikkei 225 sube 2,35% tras la apertura de operaciones este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nikkei 225, que inaugura la jornada del martes 3 de febrero con fuertes subidas del 2,35%, hasta los 53.893,36 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el índice pone freno a dos jornadas consecutivas con tendencia negativa.

Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 marca un incremento 1,05%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 35,94%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,82% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 5,43% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).