El Nikkei 225 sube 2,35% tras la apertura de operaciones este 3 de febrero

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nikkei 225, que inaugura la jornada del martes 3 de febrero con fuertes subidas del 2,35%, hasta los 53.893,36 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el índice pone freno a dos jornadas consecutivas con tendencia negativa.

Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 marca un incremento 1,05%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 35,94%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,82% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 5,43% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

