Valor de apertura del dólar en Perú este 2 de febrero de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar en Perú este 2 de febrero de USD a PEN

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 3,37 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,07% si se compara con el dato de la jornada previa de 3,37 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,49%; pese a ello en términos interanuales aún acumula una bajada del 8,99%.

Analizando este dato con el de días pasados, con este dato corta la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana es de 5,02%, que es una cifra sutilmente superior al dato de volatilidad anual (4,95%), de forma que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

