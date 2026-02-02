Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

Lo más nuevo de Peso Pluma y Tito Double P, dopamina, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

7-3, interpretado por Peso Pluma y Tito Double P, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. daño

Peso Pluma y Tito Double P

daño se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Peso Pluma y Tito Double P está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. 4x4

Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE

El sencillo más reciente de Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE ya se vislumbra como un nuevo clásico. 4x4 entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. TU SANCHO

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que TU SANCHO debuta en el ranking directamente en el quinto lugar.

6. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cosechar éxitos es sinónimo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Cuando No Era Cantante (Remix), debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. gervonta

Peso Pluma

La nueva producción de Peso Pluma se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 8 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

9. ANSIEDAD

Fuerza Regida

En noveno lugar, continúa ANSIEDAD de Fuerza Regida.

10. Canasteo

Régulo Molina, Óscar Maydon y Neton Vega

Esta es la canción de Régulo Molina, Óscar Maydon y Neton Vega que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.