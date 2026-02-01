Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santo Domingo este domingo 1 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Santo Domingo este 1 de febrero:

En Santo Domingo se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 86% durante el día y del 49% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 95% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 44 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 2.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es principalmente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

Clima en República DominicanaClima en Santo DomingoClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: temperatura y

Texas: Pronóstico del clima de mañana en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Texas: Pronóstico del clima de

Previsión meteorológica del clima de mañana en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Previsión meteorológica del clima de

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en San Antonio: temperatura

Predicción del estado del tiempo en San Antonio para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Predicción del estado del tiempo