Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius). Los valores de sensación térmica podrían bajar hasta 30 grados Fahrenheit (-1 grado Celsius).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Esta noche, se espera un clima soleado, con una temperatura máxima cercana a los 33°F (1°C).

Sin embargo, la sensación térmica podría bajar hasta -2°F (-19°C) debido al viento.

Habrá un viento del noroeste de 9 a 14 mph (14 a 23 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 mph (45 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 31 de enero, 7:35 p.m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.