Los 10 podcasts más populares de Spotify Chile este día

Semana a semana, Spotify da a conocer su ranking con los podcast más populares en Chile, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en Chile

1. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

2. La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat

ENTREVISTAS Y VIVENCIAS PARA ESCUCHAR SIEMPRE. Puedes llegar a conseguir todo lo que te propongas y conoceremos a gente que lo han conseguido. Yo en principio no se nada, pero seguro que lo descubriré. Explorando el mundo y su gente. Participa y cuéntame tu historia, el límite lo pones tú.

3. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

4. Diario de un CEO con Steven Bartlett

Steven Bartlett es un empresario, inversor y autor británico. Es el fundador de Flight Story una empresa de medios y de Flight Fund, un fondo de inversión que respalda a la próxima generación de empresas que definen categorías. Creó The Diary Of A CEO para compartir las páginas sin filtros de los diarios personales de los CEO, expertos, terapeutas y líderes más fascinantes del mundo, con la esperanza de que sus aprendizajes ayuden tanto a ti como a él a vivir mejores vidas. DOAC es un acrónimo doble: Diary Of A CEO, pero también Dreamers, Open-minded, Awareness y Connection (Soñadores, Mentalidad Abierta, Conciencia y Conexión). Este es tu rincón de internet para soñar en grande, pensar con apertura, expandir tu conciencia y sentirte más conectado. Mi nuevo libro: https:g2ul0.app.linkDOAC IG: https:www.instagram.comsteven LI: https:www.linkedin.cominstevenbartlett-123 Este programa recrea artificialmente las voces de los ponentes originales. Listen in English.

5. Demasiada Información

¿Saben lo que pasa cuando juntas a dos amigas y le quitas el botón de pausa? Esa vorágine de palabras donde se habla rápido, se ríe fuerte y, de repente.. ¡UPS! Se cuenta más de la cuenta. Hablamos de ese momento exacto donde cruzas la línea y gritas: ¡DEMASIADA INFORMACIÓN! Prepárense, porque Virginia Demaria y Javiera Contador aterrizan en Emisor Podcasting para romper todos los esquemas. No es solo un podcast; es un show de anécdotas al límite, juegos y una complicidad explosiva.

6. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

7. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

8. El Consultorio

Podcast de conversación, llamadas y confesiones anónimas. Siendo honestos, adictos al chisme. En vivo por Youtube todos los miércoles y domingos a las 21.00hrs. Al día siguiente acá en Spotify.

9. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

10. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras hacen labores domésticas o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.