Taiwan Weighted pierde 0,7% en la apertura de la jornada este 30 de enero

Comienzo en rojo para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión del viernes 30 de enero con ligeras descensos del 0,7%, hasta los 32.307,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, el índice bursátil suma dos jornadas seguidas de bajada.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 1,08%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 39,57%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 10,08% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).