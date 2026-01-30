Noticias

Taiwan Weighted pierde 0,7% en la apertura de la jornada este 30 de enero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión del viernes 30 de enero con ligeras descensos del 0,7%, hasta los 32.307,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, el índice bursátil suma dos jornadas seguidas de bajada.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 1,08%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 39,57%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 10,08% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesAperturaNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

Hang Seng pierde terreno tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng pierde terreno tras

Loto Clásico de Chile: números ganadores de hoy jueves 27 de enero de 2026

Puedes jugar la versión sencilla de Loto Clásico o sumar apuestas como Revancha, Recargado, Desquite, Multiplicar y Jubilazo para aumentar sus posibilidades de ganar

Loto Clásico de Chile: números

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Estados Unidos este día

Estas son las canciones en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

Este es el top 10

Predicción del clima en Reston para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Predicción del clima en Reston

Clima en Reston: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Reston: temperatura y