Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,45% al cierre de este 30 de enero

Mal día para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada del viernes 30 de enero con bajadas del 1,45%, hasta los 32.063,75 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 32.555,52 puntos y un volumen mínimo de 32.004,96 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,69%.

En la última semana, el Taiwan Weighted marca un incremento 0,32%, por lo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 38,52%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,26% por debajo de su máximo del presente año (32.803,82 puntos) y un 9,25% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).