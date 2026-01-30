Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,45% al cierre de este 30 de enero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Mal día para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada del viernes 30 de enero con bajadas del 1,45%, hasta los 32.063,75 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 32.555,52 puntos y un volumen mínimo de 32.004,96 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,69%.

En la última semana, el Taiwan Weighted marca un incremento 0,32%, por lo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 38,52%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,26% por debajo de su máximo del presente año (32.803,82 puntos) y un 9,25% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

