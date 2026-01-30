Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 30 de enero en Bolivia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 8,15 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,97% con respecto a los 8,07 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,32%, de manera que en el último año aún acumula un incremento del 5,19%.

Respecto de días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, cuando marcó un descenso del 1,01%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad es claramente superior a la cifra lograda para el último año (15,53%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

