Euro: cotización de cierre hoy 30 de enero en Bolivia

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 8,15 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,97% con respecto a los 8,07 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,32%, de manera que en el último año aún acumula un incremento del 5,19%.

Respecto de días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, cuando marcó un descenso del 1,01%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad es claramente superior a la cifra lograda para el último año (15,53%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.