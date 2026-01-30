Noticias

El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 30 de enero con pérdida de 2,78%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó rueda bursátil del viernes 30 de enero con grandes descensos del 2,78%, hasta los 67.563,58 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 69.190,03 puntos y la cifra mínima de 67.468,04 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,49%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano registra una disminución 0,93%; por contra en el último año aún conserva un incremento del 16,7%. El índice BMV se sitúa un 3,43% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 5,34% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

