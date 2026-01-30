El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 30 de enero con pérdida de 2,78%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó rueda bursátil del viernes 30 de enero con grandes descensos del 2,78%, hasta los 67.563,58 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 69.190,03 puntos y la cifra mínima de 67.468,04 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,49%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano registra una disminución 0,93%; por contra en el último año aún conserva un incremento del 16,7%. El índice BMV se sitúa un 3,43% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 5,34% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).