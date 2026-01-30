Apertura del principal índice de Bruselas este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión bursátil sin cambios para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada del jueves 29 de enero con una variación del 0,13%, hasta los 5.373,55 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con fechas anteriores, el índice bursátil acumula dos jornadas sucesivas en descenso.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un incremento 0,81%, por ello en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 25,73%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,43% por debajo de su máximo del presente año (5.396,81 puntos) y un 5,37% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).