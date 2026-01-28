Valor de cierre del dólar en Guatemala este 28 de enero de USD a GTQ

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,32% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando marcó 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,22%, por lo que en el último año aún acumula una subida del 1,9%.

Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, acumuló dos sesiones consecutivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad es manifiestamente superior a los datos logrados para el último año (17,51%), de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.