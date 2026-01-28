Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 28 de enero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 28 de enero de USD a GTQ

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,32% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando marcó 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,22%, por lo que en el último año aún acumula una subida del 1,9%.

Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, acumuló dos sesiones consecutivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad es manifiestamente superior a los datos logrados para el último año (17,51%), de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Cuba: cotización de cierre del euro hoy 28 de enero de EUR a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Cuba: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 28 de enero en Panamá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 28 de enero en Panamá

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Cuba: cotización de cierre del dólar hoy 28 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Cuba: cotización de cierre del

San Pedro Nolasco: onomásticos de este jueves 29 de enero

La lista de los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

San Pedro Nolasco: onomásticos de