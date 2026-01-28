Noticias

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 28 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 28 de enero de EUR a GTQ

El euro cotizó al cierre a 9,16 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,94% con respecto a los 8,90 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un ascenso 4,64%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 6,83%.

Si confrontamos el valor con fechas anteriores, acumuló dos jornadas seguidas de subida. La volatilidad de esta semana es notoriamente superior a los datos logrados para el último año (18,53%), de manera que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

