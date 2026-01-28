Glosario de tecnología: qué significa Memoria masiva

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Memoria masiva

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Memoria masiva se refiere a un tipo de memoria en la que los datos y programas permanecen almacenados incluso cuando se apaga el dispositivo. Esta memoria es capaz de almacenar grandes cantidades de información durante periodos más prolongados, lo que le permite a un usuario acceder a sus archivos guardados incluso después de apagar el dispositivo.

La memoria masiva es una parte fundamental de nuestras computadoras y dispositivos electrónicos. Esta nos permite almacenar grandes cantidades de información en un mismo lugar, desde documentos hasta videos, audio y más. A lo largo de los años, la memoria masiva ha evolucionado y se ha convertido en un elemento esencial para el trabajo diario del usuario promedio.

En lo que sigue, explicaremos los tipos más comunes de memoria masiva, así como algunos ejemplos para ayudarte a entender mejor el concepto.

Tipos de dispositivos de memoria masiva

Los dispositivos de memoria masiva son una parte integral de la informática moderna. Estos dispositivos permiten almacenar y recuperar grandes cantidades de datos. Existen varios tipos diferentes de dispositivos de memoria masiva que se pueden utilizar dependiendo del propósito.

Una forma comúnmente utilizada es el disco duro. Esto es un dispositivo interno que se encuentra en la mayoría de los equipos modernos, como computadoras personales, servidores y computadoras portátiles. Los discos duros pueden almacenar gran cantidad de información y sus capacidades han aumentado a través del tiempo, permitiendo almacenar más datos en menor espacio. Otro tipo común de dispositivo de memoria masiva son las unidades externas, como memorias USB o discos SSD externos. Estas unidades se conectan a la computadora mediante puertos USB o Firewire y permiten copiar o mover archivos entre la computadora y el dispositivo externo sin necesidad de abrir la caja del ordenador para instalar un nuevo disco duro interno. Por su parte, también son importantes los discos ópticos, como los CD, DVD o Blu-ray. Estas unidades contienen información grabada en formato digital que se puede leer usando lectores ópticos especiales conectados a la computadora para acceder a los datos contenidos en el disco óptico. Finalmente, también existen variados tipos de tarjetas flash y tarjetas SD que se utilizan principalmente para transferir datos desde un dispositivo electrónico a otro sin necesidad de cables ni software adicional. Las tarjetas flash también pueden ser usadas para almacenamiento temporal o permanente dependiendo del propósito deseado.

Ejemplos de memoria masiva

La memoria masiva es una forma de almacenamiento digital utilizado para guardar grandes cantidades de datos. Está presente en muchos dispositivos, desde computadoras hasta teléfonos inteligentes. Existen muchos tipos diferentes de memoria masiva, todos con sus propias características y usos. A continuación se muestran los ejemplos más comunes:

Disco duro . El disco duro se encuentra en la mayoría de los ordenadores y portátiles. Se trata del principal medio de almacenamiento para el sistema operativo y los archivos del usuario. Los discos duros suelen tener una capacidad de almacenamiento entre 500 GB y 4 TB. Unidad flash USB . Las unidades flash USB son pequeñas unidades de almacenamiento que se conectan a un puerto USB para transferir archivos entre dispositivos. Estas unidades están disponibles en capacidades desde 4 GB hasta 128 GB, lo que las hace ideales para cargar documentos, fotos, videos y música en cualquier lugar. Tarjetas SD . Las tarjetas SD (Secure Digital) son tarjetas pequeñas utilizadas principalmente por cámaras digitales y teléfonos inteligentes para guardar fotos y videos. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para transferir archivos entre dispositivos electrónicos. Las tarjetas SD están disponibles en capacidades desde 2 GB hasta 64 GB o más. Discos ópticos. Los discos ópticos son discos compactados que contienen datos grabados en capas reflectantes especialmente diseñadas; los datos se leen mediante láser o LED infrarrojo, dependiendo del tipo de disco óptico particular que se esté usando (CD-ROM, DVD-ROM o Blu-ray). Están disponibles en diversas capacidades desde 650 MB hasta 25 GB o más dependiendo del formato particular del disco óptico que se esté usando. Disco duro externo : Un disco duro externo es un dispositivo externo conectado a la computadora a través de un puerto USB u otros tipo de conexión inalámbrica. Normalmente se prefiere este tipo de memoria masiva cuando no hay espacio suficiente dentro del ordenador para instalar un nuevo disco duro interno adicional o cuando no hay espacio suficiente para transferir grandes cantidades de información a través del puerto USB del ordenador. Están disponibles en varias capacidades desde 500GB hasta 8TB o más dependiendo del modelo particular que se esté usando

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.