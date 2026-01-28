Euro: cotización de cierre hoy 28 de enero en Canadá

El euro se negoció al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,94% si se compara con los 1,63 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula una bajada 0,07%; por contra desde hace un año acumula aún un incremento del 3,93%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, puso punto final a tres sesiones de tendencia positiva. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es superior a la cifra lograda para el último año (5,9%), lo que manifiesta que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.