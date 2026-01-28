Dólar: cotización de cierre hoy 28 de enero en Canadá

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,14% con respecto a los 1,36 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 1,66%, por ello en el último año aún acumula una disminución del 3,84%.

Respecto a días pasados, sumó dos fechas consecutivas cayendo. La volatilidad de esta semana fue superior a la acumulada en el último año, de manera que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.