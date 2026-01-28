Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 28 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que comienza la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con notables ascensos del 0,75%, hasta los 25.363,55 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días anteriores, el indicador encadena dos fechas consecutivas en verde.

En los últimos siete días, el Nifty 50 anota un ascenso 0,52%, de modo que desde hace un año acumula aún una subida del 10,16%. El Nifty 50 se sitúa un 3,67% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 1,26% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (25.048,65 puntos).