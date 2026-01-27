Noticias

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 27 de enero de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Bolivia este 27 de enero de USD a BOB

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 2,42% comparado con los 6,69 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,69%, de modo que en el último año mantiene aún una subida del 1,79%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, cambió el sentido del dato previo, donde se saldó con una disminución del 1,45%, demostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, por lo tanto está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Dólar hoy en Chile: repunte inicial se desvanece mientras el peso gana terreno este 27 de enero del 2026

Se registró una baja en los valores de la divisa norteamericana con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Chile: repunte

Brasil: cotización de cierre del dólar hoy 27 de enero de USD a BRL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Brasil: cotización de cierre del

Uruguay: cotización de cierre del dólar hoy 27 de enero de USD a UYU

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Uruguay: cotización de cierre del

Valor de cierre del euro en Chile este 27 de enero de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del euro en Brasil este 27 de enero de EUR a BRL

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro