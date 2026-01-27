Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Estados Unidos hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Choosin' Texas

Ella Langley

El tema de Ella Langley es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Aperture

Harry Styles

Aperture, interpretado por Harry Styles, se mantiene en el segundo lugar de la lista.

3. What You Saying

Lil Uzi Vert

Cosechar éxitos es sinónimo de Lil Uzi Vert. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada What You Saying, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. FDO

Pooh Shiesty

FDO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Pooh Shiesty está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Bruce Wayne

YoungBoy Never Broke Again

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a YoungBoy Never Broke Again. Quizás por esto es que Bruce Wayne debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. Good Days

SZA

Lo más nuevo de SZA, Good Days, entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. Folded

Kehlani

El sencillo de Kehlani pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

8. Man I Need

Olivia Dean

El que fuera un exitazo de Olivia Dean va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

9. I Just Might

Bruno Mars

I Just Might no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.