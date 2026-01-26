Euro: cotización de cierre hoy 26 de enero en Brasil

El euro se pagó al cierre a 6,26 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,34% con respecto a los 6,28 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un incremento 0,24%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 2,12%.

Respecto a días anteriores, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. La cifra de la volatilidad es algo superior a la cifra lograda para el último año (13,64%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.