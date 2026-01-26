Euro: cotización de apertura hoy 26 de enero en Bolivia

Tras la apertura el euro se cotiza al inicio de operaciones a 8,12 bolivianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,01% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando marcó 8,12 bolivianos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un ascenso 3,24%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 6,74%.

Si confrontamos la cifra con días pasados, pone el fin a dos jornadas de racha. La cifra de la volatilidad es de 14,32%, que es una cifra algo inferior al dato de volatilidad anual (15,37%), por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general recientemente.